This War of Mine è in offerta su iOS e Android

11 Bit Studios ha dato il via a un’offerta vantaggiosa per gli utenti Android e iOS. Infatti, potranno acquistare This War of Mine a un prezzo vantaggioso.

Questo titolo, per chi non lo conoscesse, unisce azioni stealth a decisioni difficili da prendere in maniera strategica. Ogni giorno dovremo utilizzare le risorse disponibili per costruire oggetti indispensabili alla sopravvivenza nostra e del nostro gruppo, raccogliendone il più possibile uscendo la notte in giro per le macerie della città.

Questo titolo può essere acquistato a € 2,29 per gli utenti Android mentre per gli utenti iOS costerà € 2,19.