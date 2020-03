Square Enix e Iceberg Interactive hanno dato il via a un’iniziativa offrendo tre titoli da poter giocare in maniera gratuita su Steam.

I tre titoli in questione sono Tomb Raider, il primo capitolo reboot della serie, Lara Croft and the Temple of Osiris, un titolo spin-off giocabile fino a 4 utenti in contemporanea sia locale che online, e Headsnatcher, una sorta di party game utilizzabile fino a quattro giocatori.