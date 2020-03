Minecraft Dungeon: rilasciato nuovo video sulla Lore del gioco

È stato rilasciato qualche ora fa un nuovo trailer per Minecraft Dungeon, il nuovo titolo dungeon-crawler di Majong, in cui ci viene svelato un po’ della storia.

Come possiamo scoprire guardando il video, che troverete in alto, il cattivo del gioco è l’Arch-Illager, un illager che ha trovato l’Orb of Dominance, un’enorme fonte di energia nascosta in una montagna, e spetterà a noi il compito di mettere fine alla sua tirannia.

Purtroppo però, il titolo potrebbe subire un ritardo sulla tabella di marcia, a causa del Coronavirus o COVID-19. L’annuncio è stato fatto tramite tweet, che troverete in calce alla notizia, in cui viene detto:

Vogliamo ricordarvi che Minecraft Dungeon non ha ancora una data d’uscita certa ma sappiamo che verrà rilasciato su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

As we’re working from home to do our part in protecting our community, our workflows will unfortunately be impacted. We’re working hard to deliver Minecraft Dungeons in April, but we’re also re-evaluating our timeline to make sure we bring you the best game possible. Stay tuned! pic.twitter.com/77964UwFpB

— Minecraft Dungeons (@dungeonsgame) March 17, 2020