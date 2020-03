Captain Tsubasa: Rise of the New Champions, rilasciato un nuovo trailer del gioco

Da qualche ora Bandai Namco ha rilasciato un nuovo trailer per Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il nuovo titolo basato sula manga/anime che ha appassionato tantissimi ragazzi nei pomeriggi dopo la scuola.

In questo video, che potrete vedere in calce alla notizia, ci viene mostrata la modalità New Heroes, una modalità storia alternativa in cui potremo creare un personaggio da zero tramite l’editor di gioco così da vivere il nostro sogno di diventare un calciatore famoso scalando le classifiche proprio come Tsubasa. Potremo scegliere la scuola da frequentare e con la quale fare il nostro debutto così da sconfiggere tutti gli avversari storici dell’opera, compreso il suo protagonista.

Vogliamo ricordarvi che Captain Tsubasa: Rise of New Champions uscirà nel corso del 2020 per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

http//youtu.be/VzEKPZpLY6k