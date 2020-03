Ecco un assaggio della colonna sonora originale di Streets of Rage 4

L’editore e co-sviluppatore Dotemu (editore di Wonder Boy: The Dragon’s Trap, sviluppatore di Windjammers 1 e 2) con i co-sviluppatori Lizardcube (Wonder Boy: The Dragon’s Trap) e Guard Crush Games (Streets of Fury) hanno annunciato oggi che Olivier Derivière, il talento dietro le colonne sonore di A Plague Tale: Innocence, Assassin’s Creed IV: Black Flag, Dying Light 2 e molto altro, è il compositore principale di Streets of Rage 4 con il supporto di un impressionante elenco di musicisti ospiti internazionali.

Ascoltate uno dei ritmi di Derivière per Streets of Rage 4 e scoprite di più sui nuovi compositori ospiti visualizzando il video per intero qui: