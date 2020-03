Child of Light: il regalo di Ubisoft per allietare la quarantena

Child of Light: il regalo di Ubisoft per allietare la quarantena

Ubisoft ha comunicato che a partire dalla prossima settimana regalerà una copia di Child of Light a tutti i giocatori PC per aiutare a superare “questo momento difficile“.

Ubisoft ha annunciato che dalla prossima settimana metterà a disposizione una copia di Child of Light per tutti i giocatori da PC. Un regalo, questo, che la software house vuole proporre per tutti in questo momento così difficile nella lotta al Coronavirus.

«Vogliamo offrire a te, alla tua famiglia e ai tuoi amici un modo interattivo e divertente per tenersi occupati e siamo felici se i nostri giochi potranno darvi un po’ di conforto, fuga e solidarietà virtuale in questo momento difficile». Si legge così nella nota di Ubisoft, che ci tiene a ribadire la vicinanza in un momento così delicato.

Child of Light sarà quindi disponibile dalle ore 13:00 del 24 Marzo e resterà scaricabile gratuitamente su Uplay fino alle ore 13:00 del 28 Marzo. Ricordiamo inoltre che già da questo weekend sarà possibile giocare ad Assassin’s Creed Odyssey gratuitamente fino alle 24 di domenica. L’ultimo capitolo della saga, incentrato nell’antica Grecia, sarà disponibile per PS4, Xbox One e PC (per quest’ultimo sempre tramite la piattaforma Uplay).