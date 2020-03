DiRT Rally 2.0 – Game of the Year Edition disponibile da oggi

Codemasters ha annunciato che DiRT Rally 2.0 Game of the Year Edition è disponibile da oggi per PlayStation 4, Xbox One – inclusa Xbox One X – e Windows PC presso retailer selezionati. I giocatori che hanno acquistato la DiRT Rally 2.0 Deluxe Edition o qualsiasi Season pack completo riceveranno i contenuti di Colin McRae gratuitamente tramite download digitale. Per i giocatori che possiedono la Standard Edition senza contenuti aggiuntivi, il pack “FLAT OUT” può essere acquistato separatamente.

DiRT Rally 2.0 GOTY celebra il meglio del rally e del rallycross e include 81 auto in 26 location. I nuovi giocatori potranno sperimentare il più autentico gioco di rally point-to-point combinato con l’azione elettrizzante e frenetica dell’Official FIA World Rallycross Championship.

Il Colin McRae ‘FLAT OUT’ pack di DiRT Rally 2.0 , presenta la nuova location Scozzese, Perth e Kinross, con 12 percorsi, la SUBARU Impreza S4 Rally e la SUBARU Legacy RS. Celebrando la carriera di Colin McRae, il pack include anche 40 scenari con vari gradi di difficoltà, dalle diverse fasi della carriera di McRae dagli anni ’80 agli anni 2000.

“DiRT Rally 2.0 Game of the Year offre il meglio del rally e del rallycross in un pacchetto completo”, ha affermato Ross Gowing, Game Director di DiRT Rally 2.0 presso Codemasters. “Il Colin McRae Flat Out Pack è il nostro omaggio al miglior pilota della sua generazione e sappiamo che è molto apprezzato dai nostri giocatori.”