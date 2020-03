Child of Light e altri titoli Ubisoft giocabili gratuitamente

Per fare fronte al momento difficile legati al Coronavirus, Ubisoft ha lanciato una (apprezzatissima) iniziativa che consentirà ai giocatori di potersi intrattenere in questo periodo estremamente duro.

Ecco il comunicato stampa integrale:

”

Gioca gratuitamente a Child of Light e ad altri titoli Ubisoft

Scopri come e quando potrai iniziare a giocare

Vogliamo offrire a te, alla tua famiglia e ai tuoi amici un modo interattivo e divertente per tenersi occupati e siamo felici se i nostri giochi potranno darvi un po’ di conforto, fuga e solidarietà virtuale in questo momento difficile.

Dalle 13:00 del 24 marzo alle 13:00 del 28 marzo, Child of Light sarà scaricabile gratuitamente e installabile su PC tramite Uplay. Ambientato nel fantastico mondo dipinto ad acquarelli di Lemuria, Child of Light ha per protagonista Aurora, una principessa impegnata in una missione per salvare il suo regno con l’aiuto di un particolare compagno di nome Igniculus. Durante la sua missione, Aurora potrà reclutare un vivace gruppo di alleati che la aiuteranno nella sua battaglia, affronterà i nemici in combattimenti a turni, potenzierà le abilità della sua squadra, completerà sfide sempre più impegnative e risolverà enigmi per progredire nel mondo di gioco.

Inoltre, continueremo a offrire weekend di gioco gratuiti ai giocatori che vogliono provare alcuni dei nostri principali titoli. Questo weekend sarà possibile giocare gratuitamente ad Assassin’s Creed Odyssey per Xbox One, PS4 e PC tramite Uplay. I giocatori potranno provare tutto ciò che la Standard Edition del gioco ha da offrire: esplorare Atene e Sparta durante la Guerra del Peloponneso, navigare per il Mediterraneo e combattere alcune creature mitologiche. Mentre il prossimo fine settimana, Ghost Recon Breakpoint sarà gratuito per Xbox One, PS4 e anche PC tramite Uplay. In Ghost Recon Breakpoint, i giocatori vestiranno ancora una volta i panni dei Ghost, un’unità delle forze speciali degli Stati Uniti inviata nell’arcipelago di Auroa per indagare sulla Skell Technology e fermare Cole D. Walker, un ex Ghost ora leader dei Lupi, un gruppo di ribelli.

Rabbids Coding è disponibile gratuitamente. Rabbids Coding consente di imparare le basi della programmazione tramite il contesto di un gioco, in cui bisogna sostanzialmente liberare una navicella spaziale invasa dai Rabbids. Per i genitori alla ricerca di strumenti educativi per i propri figli, questo titolo rappresenta un approccio divertente per apprendere le basi della programmazione. Non richiede alcuna conoscenza specifica e le istruzioni vengono presentate con un menu intuitivo e un’interfaccia utente che incoraggia la sperimentazione e l’apprendimento a un ritmo più che agevole. È un gioco adatto a chiunque sia in grado di leggere ed è disponibile in inglese e francese.

Continua a visitare https://free.ubisoft.com/ per ulteriori aggiornamenti su altri giochi, weekend e periodi di prova gratuiti.“