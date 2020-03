Animal Crossing: New Horizon, rilasciata patch del day one

Come di consueto con i giochi di ultima generazione, anche Animal Crossing: New Horizons ha ricevuto una patch per il day one, portandolo alla versione 1.1.0.

Oltre a correggere i piccoli problemi e migliorare l’esperienza di gioco, il titolo si prepara per l’avvento dell’evento di Pasqua, che avrà inizio dal 12 aprile, e regala a tutti gli utenti una Nintendo Switch in-game, che cambia in base alla versione della console in vostro possesso.

Inoltre, potrete acquistare un tappeto speciale di Nook Inc. acquistabile con i Nook Miles.