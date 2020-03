Dragon Ball Z: Kakarot, arriva la Macchina del Tempo

By Domenico Coscione

Un nuovo aggiornamento arriverà in data odierna, un maniera del tutto gratuita, per Dragon Ball Z: Kakarot.

Questa rinfrescata porterà con sé la Macchina del Tempo, con la quale potremo rigiocare le missioni della storia principale. Questa meccanica è stata richiesta a gran voce dagli utenti e Bandai Namco ha ben pensato di accontentarli dando così modo di migliorare i voti delle missioni o semplicemente per ripetere quella battaglia a cui siamo più affezionati.

Per usare la Macchina del Tempo, una volta che il gioco avrà effettuato l’aggiornamento, basterà recarsi alla Capsule Corporation per ritornare alla missione desiderata. Vi ricordiamo inoltre, che è stato annunciato anche un nuovo DLC in cui Goku e Vegeta potranno raggiungere lo stadio di Super Saiyan God.