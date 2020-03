Lunch A Palooza sarà “servito” su PC e console questa primavera

Il team sviluppatore indipendente Seashell Studio è felice di annunciare che il loro frenetico gioco multiplayer di genere alimentare, Lunch A Palooza, arriverà su Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One questa primavera. Attualmente disponibile in accesso anticipato su Steam, con Lunch A Palooza dimenticati del galateo e combatti per essere l’ultimo pasto in piedi.

In Lunch A Palooza i giocatori si scontreranno in battaglie frenetiche impersonando uno degli otto piatti disponibili, nel tentativo di spingere le altre prelibatezze giù dal tavolo, in singolo o multiplayer fino a quattro giocatori. Spezia i tuoi attacchi esclusivi con piccanti power-ups. Quando si tratta di dare il ben servito ai tuoi avversari tutto vale, dal servire un contorno per spazzare via la concorrenza, fino al piazzare trappole per fare spazio alle cene successive. Ricordati, il tavolo della cena è un posto pericoloso, con forchette e coltelli volanti sempre alla ricerca del prossimo boccone.

Lunch A Palooza offre un menu completo di diverse modalità di gioco per soddisfare ogni palato. La “Portata Principale” è un gioco tutti contro tutti in cui ogni giocatore, con cinque vite a disposizione, lotta per essere l’ultimo piatto sulla tavola. “Buffet Reale” è una versione “all you can eat” della “Portata Principale”, con vite illimitate per ogni giocatore ma un tempo stabilito per eliminare la concorrenza, dove il giocatore con meno cadute dal tavolo vince la partita. Se preferite qualcosa di più semplice, il “Contorno” offre battaglie di squadra, e ultimo ma non meno importante è lo speciale dello chef, “Il Re della Cloche”, in cui i giocatori si battono per il dominio della cloche.

Con quattro portate di modalità di gioco, un cast colorato di stravaganti personaggi e controlli intuitivi, Lunch A Palooza vi offre un’entusiasmante festa a tavola dove tutti sono invitati.

“Siamo lieti di annunciare che l’ordine per “Lunch A Palooza” è stato ricevuto e sarà pronto per le console nel corso di quest’anno” dichiara Rodrigo Cuadriello di Seashell Studio. “Con i suoi controlli intuitivi, una gustosa selezione di personaggi ed esileranti battaglie a colpi di cibo, “Lunch A Palooza” sarà la più divertente cena che tu e i tuoi amici abbiate mai avuto.”