Le vendite combinate di OUTWARD & Pathfinder: Kingmaker superano 1.2 M di unità

Per coloro che non hanno avuto la possibilità di giocare a uno di questi avvincenti giochi di ruolo, non c’è momento migliore: due grandi giochi di ruolo – Outward e Pathfinder: Kingmaker – sono entrambi in vendita con un sconto fino al 60%

Digital dreamer, videogames addicted, wannabe Jedi. An old player that is still capable of wonder.