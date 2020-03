Un nuovo Spyro in arrivo? Secondo alcuni rumor si

Un tweet pubblicato alcuni minuti fa da un insider denominato TheGamingRevolution, ha lasciato intendere (e neanche in maniera così velata) che Activision sarebbe a lavoro su di un nuovo titolo che ha come protagonista il draghetto Spyro. Al momento non ci sono conferme o smentite da parte del publisher e pertanto vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze.

A new Spyro game is in the works. — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo2) March 18, 2020