Total War: THREE KINGDOMS – A World Betrayed da su Steam

SEGA ha annunciato che il nuovo capitolo aggiuntivo di Total War: THREE KINGDOMS è disponibile al prezzo di 9,99 €. A World Betrayed racconta un periodo fondamentale della storia dei Tre regni. Molti degli iconici signori della guerra di Total War: THREE KINGDOMS sono ormai deceduti, inducendo una nuova generazione di signori della guerra a entrare in gioco per le proprie dinastie.

A World Betrayed è accompagnato anche dal nuovo aggiornamento gratuito per tutti i giocatori di THREE KINGDOMS. La patch 1.5.0 introduce il nuovo signore della guerra Yan Baihu, comandanti unici, potenti guerrieri ed eminenti statisti. Inoltre, apporta alcuni cambiamenti alle spie a alla fazione dei banditi.