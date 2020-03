Marvel Spiderman 2: su PS5 a fine 2021? La risposta quest’estate!

Spiderman tornerà con un nuovo capitolo, e gli appassionati si domandano già quando poterci mettere le mani sopra. Nel frattempo, ecco alcune anticipazioni.

Marvel Spiderman 2 si farà, o meglio, si sta già realizzando. Insomniac Games, software house produttrice, nei mesi scorsi è passata sotto il controllo degli studi Playstation e le voci sul sequel del primo capitolo sono già impazzate in rete. In particolare ad aver portato alla luce la questione sono i fan presenti su Reddit, che avrebbero scovato un possibile periodo di uscita del gioco, coincidente con l’autunno 2021.

Ma non è ancora finita. Si, perché addirittura l’ipotesi che sembra più quotata è quella che il gioco possa essere svelato, in una prima visione d’insieme, già quest’estate. Oltre a questo, si susseguono anche voci su nuovi aspetti del gioco che potrebbero essere introdotti. Per esempio il gioco dovrebbe essere incentrato solo ed esclusivamente sul single player e si concentrerebbe sui quartieri di Queens e Brooklyn. Come personaggi, invece, dovrebbero esserci Eddie Brock, Carnage e Mysterio, con Miles che sarebbe giocabile in alcune parti della trama.

Anche se da prendere con le pinze, queste novità potrebbero essere davvero concrete, per quanto riguarda il loro sviluppo, e molto interessanti dal punto di vista del gameplay. Non ci resta dunque che aspettare per poter avere informazioni più chiare e meglio specificate, ma i fan della serie hanno di che rallegrarsi.