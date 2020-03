Intellivision Amico: ecco quando partiranno le prenotazioni

By Domenico Coscione

È stato rilasciato da qualche ora un nuovo trailer che rivela la data d’inizio per le prenotazioni della nuova console Intellivision Amico nella sua VIP Edition.

La nuova console, basata sulla versione originale, avrà tre colorazioni differenti, ovvero Graphite Black, Glacier White e la classica Vintage Woodgrain, dei controller Bluetooth e ventitré giochi ognuno acquistabile a non meno di dieci dollari. La VIP Edition comprende anche una gift card da 25 $ per il negozio digitale, uno sconto sull’oggettistica Intellivision, un card con l’omino che corre firmata da Tommy Tallarico, il creatore della console, e tre album musicali digitali.

L’Intellivision Amico VIP Edition potrà essere prenotata dal 31 marzo 2020 e costerà $ 249 per le colorazioni bianca e quella nera mentre $ 279 per quella vintage. Potete registrarvi sul sito ufficiale per ulteriori informazioni e l’eventuale prenotazione.