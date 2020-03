Game Developers Choice Award: Untitled Goode Game si conferma vincitore

By Domenico Coscione

Nonostante i Game Developers Choice Awards siano stati posticipati in estate, si conoscono già il vincitore e i premi assegnati ai più meritevoli dalla giuria anche se non c’è stata una vera e propria cerimonia di premiazione.

Il vincitore è il titolo indie Untitled Goose Game, uscito su PlayStation 4, Xbox One e PC, che ha conquistato il titolo di Game of the Year.

Ecco gli altri titoli che hanno ricevuto delle premiazioni: