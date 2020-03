Rocket League: annunciato il Rocket Pass 6 con un video

By Domenico Coscione

Psyonix ha pubblicato un nuovo trailer, che trovate come sempre in calce alla notizia, per presentare la sesta stagione di Rocket League conosciuta col nome di Rocket Pass 6.

Questa sesta stagione porterà nuovi contenuti al gioco come una nuova auto, ovvero la Ronin, e 70 tier tutte ispirate alla fantascienza.

Il Rocket Pass 6 uscirà il 25 marzo 2020 sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Potrà essere acquistata in due versioni: la base che costa 1000 crediti e la Premium al costo di 2000 crediti che sbloccherà immediatamente la Ronin e arriverete direttamente al tier 12.