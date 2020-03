L’audio-gioco The Vale arriverà a breve su Xbox One e PC

Falling Squirrel, studio di giochi indipendente, è lieto di annunciare oggi che il suo rivoluzionario gioco di azione e avventura esclusivamente audio, The Vale: Shadow of the Crown, sarà disponibile per Xbox One e PC nel secondo trimestre 2020. Il gioco offre una nuova interpretazione del genere azione-avventura e abbatte le barriere per i giocatori ipovedenti offrendo al contempo un’esperienza assolutamente unica in cui i suoni del mondo intorno a te sono gli unici indizi dei pericoli che si nascondono nell’ombra!

Sviluppato in stretta collaborazione con il Canadian Institute for the Blind (CNIB), The Vale: Shadow of the Crown utilizza le più recenti tecnologie assistive, tra cui l’audio binaurale e il feedback del controller aptico, per creare un’esperienza coinvolgente e un gioco emozionante di azione-avventura. Falling Squirrel è impegnato nel loro mandato di sviluppare giochi inclusivi e accessibili, impiegando doppiatori e sviluppatori non vedenti.