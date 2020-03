Cattle and Crops e Farmer’s Dynasty arrivano su GoG.com

L’editore Toplitz Productions annuncia che sia Cattle and Crops che Farmer’s Dynasty, le loro popolari simulazioni agricole, sono disponibili sul rivenditore digitale GoG.com. Come parte del lancio, ogni gioco è attualmente scontato del 15%. Ma sbrigati, lo sconto termina questo venerdì 20 marzo 2020.

In Farmer’s Dynasty i giocatori assumono il ruolo di un agricoltore di famiglia, che sta cercando di ricostruire l’impresa familiare fallimentare e farla diventare un gigante agricolo per creare una dinastia per le generazioni a venire.

Combinando elementi del genere di simulazione della vita con elementi di gioco di ruolo e raggruppandoli in un classico gioco di simulazione agricola, la Dinastia degli agricoltori invita i giocatori a fuggire dal trambusto della vita delle grandi città a favore della tranquilla tranquillità di una fattoria di campagna. Assumeranno il controllo delle attrezzature agricole – dalle tradizionali macchine antiche alle più recenti innovazioni agricole moderne – mentre piantano colture, allevano bestiame e riparano gli edifici della loro fattoria. Costruendo connessioni con altri membri della comunità e completando missioni impegnative lungo il percorso, i giocatori coltiveranno la loro fattoria un tempo in difficoltà e creeranno una dinastia agricola duratura!

Cattle and Crops invita i giocatori a godere di uno sguardo realistico all’agricoltura mentre combattono gli elementi in continua evoluzione, grazie a meccaniche meteorologiche dinamiche che influenzano i cicli colturali e le condizioni del suolo. Attraverso l’uso di attrezzature per l’agricoltura nel mondo reale e circostanze ambientali reali, i giocatori non solo potranno godere di una divertente simulazione agricola, ma anche conoscere le complessità dell’agricoltura.