Nel 2021 arriverà la remastered di Shadow Man

Nightdive Studios, in collaborazione con l’editore di fumetti Valiant Entertainment, sta lavorando a un altro classico dei videogiochi, ovvero Shadow Man. il gioco, originariamente rilasciato per PlayStation, Nintendo 64, Dreamcast e PC nel 1999 è previsto in uscita per il 2021, con una versione completamente rimasterizzata su PC Windows, Xbox, PlayStation e Switch.

In Shadow Man, basato sui fumetti di Valiant SHADOWMAN, viaggiamo alternativamente attraverso Liveside, la terra dei vivi come un uomo mortale, ed si esplora Deadside, il luogo in cui le anime perdute trascorrono un’eternità in tormento, come il guerriero voodoo Shadow Man. Faremo un giro nei territori inesplorati della psiche umana mentre provi a impedire a una banda di malvagi malandati di scatenare orrori indicibili sul mondo come lo conosciamo.