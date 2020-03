Football Manager 2020 gratis su Steam da oggi al 25 marzo

Se in questo periodo avete più tempo libero a disposizione, ecco un buon suggerimento su come investire queste ore. Sports Interactive™ e SEGA® Europe Ltd. sono felici di annunciano che Football Manager 2020 sarà gratis su Steam per tutta la prossima settimana, a partire da oggi alle 16 , fino alle 16 di mercoledì 25 marzo.

