Eldest Souls su Nintendo Switch quest’estate

Durante l’evento Indie World Showcase, Nintendo ha svelato Eldest Souls, il gioco d’azione in pixel art che si concentra sugli scontri contro i boss. Eldest Souls di Fallen Flag Studio, arriverà su Switch durante l’estate. Durante lo streaming sono state mostrate nuove sequenze di gameplay per Switch, con nuove zone, PNG e Antichi Dei che i giocatori potranno affrontare in Eldest Souls. La versione per Nintendo Switch si aggiunge a quella già annunciata per PC, che sarà disponibile sempre in estate per tutti i valorosi giocatori.

In Eldest Souls, gli Antichi Dei si sono liberati dalla loro prigionia, e sono determinati a vendicarsi in maniera atroce su coloro che li hanno confinati nella Cittadella. Nei panni di un cavaliere solitario, i giocatori rappresenteranno l’unica speranza di una civiltà per affrontare e resistere alla loro ira. La missione è una sola: ucciderli tutti.