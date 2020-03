FIFA 20: arriva la Quarantena League con giocatori della serie A e commento della Gialappa’s Band

By Domenico Coscione

Electronic Arts decide di dare anch’essa il suo supporto per sollevare il morale degli utenti in questo periodo di Coronavirus o COVID-19, dando inizio alla Quarantena League, organizzato da Le Iene, che coinvolge calciatori della Serie A e commentato dalla Gialappa’s Band e Pardo.

A partire dal dalle ore 12 del 19 marzo 2020 fino al 23 marzo 2020, potrà essere seguito dal sito de Le Iene e prenderanno parte numerosi calciatori come Andrea Pirlo, Ciro Immobile, Fabio Cannavaro, Ciro Ferrara, Massimo Oddo, Sandro Tonali, Luca Pellegrini, Cristian Zaccardo, Mario Balotelli e molti altri, che giocheranno comodamente seduti sul divano di casa con il commento della Gialappa’s Band e di Pardo. Quest’evento destinerà i proventi ottenuti all’Ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII, situato in una delle zone più colpite dall’emergenza coronavirus in Italia.