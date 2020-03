Hearthstone: annunciata la data d’uscita della nuova espansione Ceneri delle Terre Esterne

By Domenico Coscione

Blizzard ha annunciato la nuova espansione per Hearthstone, il famoso gioco di carte conosciuto in tutto il mondo, chiamata Ceneri delle Terre Esterne e che darà il via al nuovo Anno della Fenice.

La nuova espansione sarà ambientata nel mondo distrutto dalla guerra, prendendo spunto da The Burging Crusade del celebre World of Warcraft, portando con se una nuovissima classe ovvero il Cacciatore di Demoni, che potremo ottenere gratuitamente, un guerriero che farà terra bruciata tramite la furia demoniaca e nuove meccaniche.

Oltre al Cacciatore di Demoni otterremo 10 carte Base e un set composto da 20 carte introduttive dopo aver completato le missioni del Prologo di Ceneri delle Terre Esterne, permettendoci di conoscere nuovamente la storia del leggendario Illidan Grantempesta, il primo Cacciatore di Demoni.

Ecco una descrizione della nuova espansione:

Esperienza dell’apertura delle buste migliorata: a partire dall’Anno della Fenice, estenderemo la famosa regola del “nessuna Leggendaria doppia” alle carte di tutte le rarità, dalle Comuni alle Leggendarie, rendendo più facile che mai la creazione della propria collezione dei sogni di Hearthstone

Miglioramenti alle partite classificate. Abbiamo riprogettato la modalità Classificata con il nuovo anno, tramite miglioramenti al matchmaking e un divertente sistema di progressione carico di fantastiche ricompense

Aggiornamento al sacerdote. Rimpiazzeremo sei carte Base e Classiche del Sacerdote, e implementeremo un bilanciamento di alcune delle carte cruciali di questa classe

Un benvenuto e un bentornato a tutti: non vogliamo che qualcuno si perda tutto quanto accadrà nella Locanda quest’anno, quindi daremo ai nuovi giocatori un mazzo competitivo gratis di una classe a loro scelta, in modo che possano tuffarsi direttamente nella mischia sfruttando i contenuti più recenti. Anche i giocatori veterani che non hanno effettuato l’accesso al gioco negli ultimi quattro mesi riceveranno un mazzo gratis

L’anno del corvo diventa selvaggio. All’inizio dell’Anno della Fenice, i seguenti set di carte entreranno a far parte del formato Selvaggio: Boscotetro, Operazione Apocalisse e La sfida di Rastakhan. Le buste di carte di questi set potranno ancora essere acquistare nel negozio Blizzard

Altri contenuti. Abbiamo molte altre cose in serbo per l’Anno della Fenice, inclusi corposi aggiornamenti per la Battaglia di Hearthstone e una serie interminabile di nuovi contenuti, come eventi di gioco, avventure per giocatore singolo e molto altro!

Vogliamo ricordarvi che Hearthstone: Ceneri delle Terre Esterne uscirà il 7 aprile 2020 per PC, iOS e Android.