Assassin’s Creed Odyssey disponibile in maniera gratuita per tutto il fine settimana

By Domenico Coscione

Ubisoft ha annunciato che per tutto il fine settimana che va dal 19 marzo 2020 al 22 marzo 2020 Assassin’s Creed Odyssey sarà giocabile su ogni piattaforma su cui è stato rilasciato in maniera gratuita!

Inoltre, segnaliamo anche che questo titolo, in ogni sua versione, è fortemente scontato su UPlay e Steam, con l’unica differenza che su quest’ultima piattaforma non può essere provato gratuitamente. Ecco quali sono gli sconti:

la versione standard a € 19,80;

la Gold Edition a € 33,00;

la Ultimate Edition a € 37,95.

Vogliamo ricordarvi che potrete approfittare di questa prova gratuita, i cui salvataggi potranno essere esportati sulla versione di gioco una volta comprata, su PlayStation 4, Xbox One, PC tramite UPlay ed Epic Games Store, e in versione Cloud per Nintendo Switch e Google Stadia.