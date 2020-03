Ubisoft annuncia UNO Flip!, il nuovo DLC di UNO

Ubisoft annuncia che UNO Flip!™, il nuovo DLC di UNO che cambierà le regole del celebre gioco di carte, è ora disponibile al costo di €4.99 per PlayStation®4, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, Windows PC e Nintendo Switch™. UNO Flip! è il classico gioco di carte UNO con una nuova variante: un mazzo a doppia faccia che aggiungerà un tocco di competitività in più.

Alternati tra il lato chiaro e scuro giocando la nuova carta Flip e tieniti pronto a stravolgere le partite con alcune nuove carte speciali:

Carta Flip – La carta Flip scatena il divertimento in UNO Flip! poiché ogni cosa si inverte una volta giocata, incluso il mazzo degli scarti, il mazzo da cui pescare e la mano di ogni giocatore.

Carta Pesca uno – Quando viene giocata questa carta, il giocatore successivo deve pescare una carta e perde il proprio turno.

Carta Jolly Pesca due – Gioca questa carta per scegliere il colore che continuerà la partita e fai pescare al giocatore successivo due carte, perdendo il proprio turno.

Carta Pesca cinque – Quando viene usata questa carta, il giocatore successivo deve pescare cinque carte e perde il proprio turno.

Carta Salta tutti – Questa carta fa saltare il turno a tutti tranne a chi l’ha giocata, che guadagna un turno extra.

Carta Jolly Pesca colore – Una volta giocata questa carta, il giocatore sceglie un colore che il giocatore successivo dovrà pescare. Non importa quante carte otterrà, dovrà continuare a pescarle finché non trova il colore prescelto. Inoltre, perderà anche il proprio turno.

Per chi vuole divertirsi ancora di più, la UNO Ultimate Edition raccoglie in unico pacchetto il gioco UNO e UNO Flip!, includendo anche i temi di UNO dedicati a Just Dance, Rayman, Rabbids al costo di €14.99. Divertiti con alcune novità, come nuove carte a tema che richiederanno ai giocatori diverse strategie per conquistare la vittoria.