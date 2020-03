Nintendo ha trasmesso oggi un nuovo Indie World che ha presentato un’ampia gamma di titoli indie in arrivo su Nintendo Switch nel 2020.

La rassegna ha incluso platform originali come Blue Fire, RPG d’azione come Baldo, The Last Campfire, il nuovo gioco di Hello Games, creatori di No Man’s Sky, e seguiti del calibro di PixelJunk Eden 2 ed Exit the Gungeon. Quest’ultimo giocabile su Nintendo Switch già da oggi.