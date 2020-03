L’uscita di Two Point Hospital: Evviva l’ambiente è stata rimandata di una settimana

Two Point Hospital: Evviva l’ambiente permette agli aspiranti manager sanitari su PC di affrontare nuove sfide all’insegna della sostenibilità, di esplorare fantastiche regioni inedite e curare ancora più malattie insolite. Purtroppo, però, i fan dovranno attendere la sua uscita qualche giorno in più, perché sia l’espansione, sia il pacchetto oggetti mostra d’arte sono stati rinviati a mercoledì 25 marzo 2020. Two Point Studios ha incontrato alcuni problemi inaspettati nella fase di finalizzazione di Evviva l’ambiente e per questo motivo il team di sviluppo ha bisogno di qualche altro giorno per assicurarsi che i giocatori PC possano poi avere l’esperienza migliore possibile.

Digital dreamer, videogames addicted, wannabe Jedi. An old player that is still capable of wonder.