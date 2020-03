SnowRunner: disponibile un nuovo trailer!

SnowRunner, l’attesissimo seguito del famoso simulatore di autotrasporti fuoristrada MudRunner (sviluppato da Sabre Interactive e pubblicato da Focus Home Interactive), sarà disponibile a partire dal 28 aprile per PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite Epic Games Store). Un nuovo trailer, rilasciato oggi, include una ulteriore panoramica dei fuoristrada, delle missioni e delle ambientazioni che saranno incluse nel gioco.

SnowRunner vi metterà alla guida di oltre 40 autotrasporti fuoristrada completamente personalizzabili di celebri marchi come Chevrolet, Caterpillar, Freightliner e sarà ambientato in alcune delle regioni più inospitali e selvagge del pianeta. Il gioco includerà tre intere regioni con 11 mappe sandbox interconnesse ed esplorabili con una estensione pari a oltre tre volte quella del precedente MudRunner.

Supera fango, acque torrenziali, neve e laghi ghiacciati, mentre accetti contratti e missioni pericolose. Espandi e personalizza i tuoi fuoristrada con numerosi potenziamenti e accessori. Guida da solo o con i tuoi amici nella modalità cooperativa a 4 giocatori ed espandi la tua esperienza di gioco con SnowRunner grazie al supporto delle mod, fin dal day one su PC, e alla partnership con Mod.io.

SnowRunner sarà disponibile dal 28 aprile per PlayStation 4, Xbox One e PC (Epic Games Store). La versione Premium Edition del gioco includerà un Season Pass che darà accesso a nuovi veicoli, nuove mappe, attività aggiuntive e a tantissimi altri contenuti che verranno rilasciati nei mesi successivi al lancio. È possibile prenotare già ora il gioco sullo store ufficiale per ottenere al lancio dei contenuti esclusivi.