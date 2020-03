The Last of Us: Parte 2 potrebbe essere rinviato secondo Schreier

Jason Schreier di Kotaku ha pubblicato un tweet che ha suscitato molta disapprovazione tra gli utenti, ma che per colpa del Coronavirus o COVID-19 non è possibile fare altrimenti.

The Last Of Us: Parte 2 potrebbe essere rinviato ulteriormente a causa del virus e di tutte le conseguenze che ne deriva. Ecco cosa ha annunciato l’editor news:

Non è ancora stata confermata né smentita la notizia, ma potrebbe essere non troppo lontano l’annuncio del nuovo rinvio.

Not the most important thing in the world right now, but it won't be too much longer before the Covid-19 video game delays start. Games that are planned for this month and maybe April should be fine, but after that all bets are off

— Jason Schreier (@jasonschreier) March 16, 2020