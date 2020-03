Fortnite Capitolo 2: manutenzione programmata per l’aggiornamento 12.20

In queste ore Fortnite Capitolo 2 sta subendo una manutenzione programmata per agevolare il prossimo aggiornamento che lo porterà alla versione 12.20.

Questa manutenzione è già disponibile per tutte le piattaforme su cui è stato rilasciato, ovvero PlyaStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS e PC, e durerà non più di un ora, più o meno. Non si conoscono ancora i dettagli delle novità che apporterà questo nuovo aggiornamento, ma siamo sicuri che i dataminer non impiegheranno molto tempo per scoprirli.