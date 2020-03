Onyx, la quarantanovesima leggenda di Brawlhalla è disponibile da oggi

Ubisoft annuncia che Onyx, la quarantanovesima leggenda di Brawlhalla e la prima nuova leggenda del 2020, è disponibile da oggi, pronta a lasciare il segno nelle arene del Valhalla con i suoi metalguanti e il suo potente cannone.

Per fuggire dal Regno infernale, quando è finalmente emersa dalla fossa, Onyx si è ritrovata in un castello misterioso. Nel disperato tentativo di nascondersi dai suoi potenziali rapitori, ha scoperto presto il segreto della sua salvezza: diventare come la pietra del castello. Onyx si è quindi dedicata a proteggere la grande fortezza. Per secoli, Onyx è stata la Guardiana e la Protettrice del Castello di Batavia, fino al fatidico giorno in cui il castello è stato conquistato. Nel cuore del leggendario Assedio dei Leoni, il comandante degli assalitori le mostrò tutta la depravazione del folle re che difendeva. Onyx dovette lasciare cadere il castello anche se ciò significava il suo ritorno nell’Abisso. Ma una delle molte Valchirie che osservava il campo di battaglia, vedendo il suo sacrificio, si lanciò contro i demoni e le offrì un posto nel Valhalla.

Onyx è acquistabile per 7.200 pezzi d’oro. Le sue skin, Onyx guardiana, Progetto-0NYX e Onyx dall’anima del destino segnato, sono acquistabili per 140 monete Mammoth ciascuna. Sul campo di battaglia, Onyx ha i seguenti attacchi speciali:

Attacchi speciali con il cannone

Attacco speciale laterale – Dopo aver scagliato in avanti la sua coda, Onyx spara una scarica energetica in avanti.

Attacco speciale neutrale – Onyx afferra il cannone con la sua coda e spara un’enorme scarica di energia diagonalmente verso l’alto.

Attacco speciale verso il basso – Onyx si trasforma rapidamente in una pietra per poi uscire violentemente dalla sua armatura pietrificata con le ali, la coda e il cannone.

Attacchi speciali con i metalguanti

Attacco speciale laterale – Onyx usa le sue ali per sorvolare il campo di battaglia e scagliarsi con gli artigli sui propri avversari.

Attacco speciale neutrale – Onyx usa le sue ali per volare in diagonale e colpire con i suoi enormi artigli.

Attacco speciale verso il basso – Si schianta sul campo di battaglia, facendo emergere enormi frammenti di roccia, a cui fa seguire un potente colpo con la coda.

Onyx sfrutta anche il cannone che modifica tre attacchi:

Attacco leggero laterale – Questa enorme oscillazione cambia il movimento e l’arco dell’arma.

Attacco leggero neutrale – Invece di spingere il cannone in avanti, ora questo attacco spara una scarica in avanti seguita da una rotazione e una seconda esplosione in caso di colpo a segno.

Attacco a mezz’aria verso il basso – Questo attacco ora rilascia una scarica invece di far oscillare l’arma. Spara in diagonale verso il basso, distruggendo il terreno.

Sviluppato da Blue Mammoth, Brawlhalla è un epico gioco di combattimenti free-to-play che vede i giocatori impegnati a combattere per la gloria nelle arene del Valhalla. Scegliendo tra oltre 45 personaggi diversi, è possibile optare per modalità giocatore singolo o in cooperativa, oltre a scegliere tra varie competizioni online e in locale. Brawlhalla supporta anche il gioco multipiattaforma tra Xbox One, PlayStation®4, Nintendo Switch™ e PC, dove i giocatori possono partecipare a partite personalizzate e prendere parte al matchmaking online tutti insieme.