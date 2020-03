Panini Comics annuncia l’arrivo di Star Rats – Stella

Da marzo arriva, in edicola e fumetteria, STAR RATS – STELLA, il primo dei sei nuovi capitoli inediti della parodia stellare di LeoOrtolani, edita da Panini Comics.

Gli anni sono passati da quando nel 1999, in seguito all’uscita di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma, Leo Ortolani diede vita a STAR RATS, una personale, parodica e palindroma recensione-tributo alle Guerre Stellari, la sintesi della prima, già leggendaria, trilogia originale di George Lucas. Da allora è stato un susseguirsi di film e recensioni, J.J. Abrams ha portato a termine il suo nuovo arco narrativo, e Leo Ortolani non poteva certo lasciare il mondo di STAR RATS senza una nuova miniserie stellare! Il primo capitolo sarà disponibile in versione cover A e cover B (per scegliere da quale lato della Forza stare!).

In un sapiente mix di classiche suggestioni cinematografiche e originali reinterpretazioni ironiche, Ortolani presenta “Un nuovo futuro. Per certi versi un’eco del passato, ma carico di personaggi completamente nuovi“.