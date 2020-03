Pubblicato il primo video del making of di Final Fantasy VII Remake

In vista dell’uscita di FINAL FANTASY VII REMAKE, prevista per il 10 aprile, Square Enix Ltd. oggi ha pubblicato il primo di una serie di video pensati per i giocatori che vogliono saperne di più sulla creazione di uno dei videogiochi più attesi di sempre.

La serie, che include delle interviste con i creatori, gli sviluppatori e gli artisti che hanno lavorato sul gioco, svela alcuni dei segreti dietro la creazione di FINAL FANTASY VII REMAKE: dalla storia del titolo, i personaggi, le battaglie e l’azione fino alle musiche e alla sua grafica spettacolare. Il primo video include delle interviste con vari sviluppatori, tra cui:

· Yoshinori Kitase (Producer)

· Tetsuya Nomura (Director & Concept Design)

· Kazushige Nojima (Story & Scenario)

· Naoki Hamaguchi (Co-Director – Game Design/Programming)

· Motomu Toriyama (Co-Director – Scenario Design)

FINAL FANTASY VII REMAKE sarà disponibile su PlayStation 4 dal 10 aprile 2020. La demo è ora disponibile in tutto il mondo e include il capitolo iniziale del gioco. Chi scaricherà la demo prima dell’11 maggio 2020, riceverà anche un tema esclusivo di PlayStation®4 appena il gioco uscirà il prossimo mese.