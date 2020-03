Xbox Live: down a causa del Coronavirus

Xbox Live sta registrando dei picchi di accesso a causa del Coronavirus o COVID-19, che sta costringendo a casa milioni di persone mettendo a dura prova i server di Microsoft, che in questi giorni saranno messi a dura prova per funzionare al massimo delle loro possibilità.

Ecco come ha commentato Phil Spencer in merito, tramite un tweet:

It's heartening to hear from so many people using gaming as a way to stay connected during these times. Play is a fundamental human need. Proud to be part of an industry that can offer escape and fun right now. Stay safe. https://t.co/1TOjzYLHeD

— Phil Spencer (@XboxP3) March 15, 2020