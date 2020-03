Control: rivelata la data d’uscita del DLC The Foundation in video

Remedy e 505 Games hanno pubblicato un video per rivelare la data d’uscita del nuovo DLC di Control, ovvero The Foundation.

Da quello che sappiamo, l’uscita per Xbox One avverrà in ritardo rispetto alle altre piattaforme ma non sono stati rivelati i motivi di questo ritardo. Con questo DLC la storia di Control viene ampliata, aggiungendo missioni, nuove abilità e nuovi nemici. Eccone una breve descrizione:

L’espansione The Foundation scaverà ancora più a fondo nella storia della Oldest House. Jesse è stata informata dal Consiglio che sta avvenendo qualcosa di strano nel sottosuolo della Oldest House. Una struttura misteriosa, il Monolito, è stata danneggiata e il Piano Astrale è riuscito a penetrare le fondamenta della Oldest House. Se Jesse non trova il modo di porre fine a tutto questo, l’intera Oldest House, incluso il Bureau, saranno perduti.

Vogliamo ricordarvi che The Foundation, il nuovo DLC di Control, uscirà il 26 marzo 2020 per PlayStation 4 e PC, mentre il 25 giugno 2020 per Xbox One. Il costo dello stesso sarà € 14.99 se acquistato singolarmente, € 24.99 se acquistato con il Season Pass mentre sarà automaticamente scaricabile per l’edizione Digital Deluxe.