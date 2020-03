Resident Evil 3: demo in arrivo questa settimana?

Resident Evil 3: demo in arrivo questa settimana?

By Domenico Coscione

Secondo alcune indiscrezioni rivelate da un insider conosciuto col nome Dusk Golem, considerato molto attendibile, la demo di Resident Evil 3 Remake potrebbe arrivare durante questa settimana.

Non ha fornito molti dettagli in merito, limitandosi a rivelare la sola data d’uscita ovvero venerdì 20 marzo 2020, ma considerando che la demo di Resident Evil 2 Remake è uscita due settimane prima del lancio, e tenendo presente che Resident Evil 3 Remake uscirà il 3 aprile 2020, la data rivelata dall’insider potrebbe essere non del tutto sbagliata.

Ovviamente, le informazioni qui riportate sono solo rumor e quindi vanno prese con le pinze mentre aspetteremo una conferma o una smentita ufficiale da Capcom. Inoltre, vogliamo ricordarvi che Resident Evil 3 Remake sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 3 aprile 2020.