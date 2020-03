Non sapete a cosa giocare? Ecco un archivio per tantissimi titoli MS-DOS

Per contrastare la noia di restare a casa per colpa del Coronavirus o COVID-19, abbiamo un’altra alternativa per passare il tempo ovvero Internet Archive.

In questo sito potrete trovare un catalogo con 2.500 giochi in MS-DOS in formato giocabile e del tutto gratuiti, ma che contiene anche libri, film, software, musica e altro ancora.

Basterà infatti collegarsi al sito per poter avere accesso a tutti i titoli presenti per giocarli in qualsiasi momento. Possiamo trovare classici intramontabili come Prince of Persia, SimCity, Bust-A-Move, Aladdin, Doom 2 e tanti altri ancora.