Ring Fit Adventure: Nintendo conferma che il gioco è esaurito in tutto il Nord America

Nintendo ha confermato in data odierna che tutte le copie di Ring Fit Adventure sono esaurite in tutto il Nord America.

Il gioco, in esclusiva sulla console ibrida della Nintendo, è stato acquistato da moltissime persone per fronteggiare il virus e la quarantena tenendonsi in forma a casa, anche se alcune di queste copie possono essere trovate a un prezzo maggiorato, come accade spesso in queste occasioni (come per l’amuchina e le mascherine).

Per ora non si sa quando le copie di Ring Fit Adventure verranno rimpolpate, a causa anche delle condizioni delle fabbriche in Cina e dei limiti imposti da Trump per le importazioni.