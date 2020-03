Epic Games: Watch Dogs e The Stanley Parable disponibili gratis

By Andrea Megazzini

Epic Games ha annunciato i titoli gratuiti che saranno disponibili dalla prossima settimana: Watch Dogs e The Stanley Parable.

Dalle ore 17:00 di Giovedì 19 Marzo saranno riscattabili gratuitamente su Epic Store Watch Dogs e The Stanley Parable. Due giochi per proseguire la striscia dei regali che ogni settimana vengono messi a disposizione dallo store per tutti i giocatori e con i quali Epic Games cerca di lanciare i propri prodotti.

I giochi di questa settimana sono invece disponibili già dalla giornata di ieri e sono: A Short Hike, Mutazione e Anodyne 2: return to dust. Tre interessanti titoli che procureranno ore ed ore di divertimento completamente gratuito.

Sicuramente sarà, però, molto interessante Watch Dogs, gioco acclamato dalla critica e che ha riscosso davvero molto successo tra il pubblico. Un regalo non banale, quindi, che si prospetta essere estremamente apprezzato tra gli utenti di Epic Games.