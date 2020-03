Alcuni impiegati di Nintendo of America positivi al COVID-19

By Domenico Coscione

Alcuni impiegati di Nintendo of America sono risultati positivi al test per il Coronavirus, o COVID-19 se preferite chiamarlo così, invitando così tutti i suoi dipendenti a lavorare da casa.

La sede della società si trova a Redmond, uno degli stati di Washington più colpiti dalla pandemia, e tutti gli impiegati che sono entrati in contatto con i contagiati si sono messi in auto quarantena anche se non presentavano i sintomi.

Ecco cosa ha diramato Nintendo nel suo comunicato ufficiale: