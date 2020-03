Oninaki: annunciata l’edizione fisica per PlayStation 4 e Nintendo Switch

Square Enix ha annunciato da qualche ora l’arrivo dell’edizione retail a tiratura limitata di Oninaki per PlayStation 4 e Nintendo Switch a partire dal 27 marzo 2020.

Ecco qualche dettaglio che descrive meglio il gioco:

Creato sotto la supervisione del produttore creativo Takashi Tokita (Chrono Trigger, Parasite Eve), ONINAKI narra la storia di Kagachi, un giovane Watcher che ha il compito di guidare le anime perdute verso il prossimo mondo. Dopo aver incontrato una ragazza misteriosa di nome Linne, il suo destino si intreccerà con il sangue e la morte. Kagachi può usare i poteri dei Daemon contro i suoi nemici, sfruttando le loro abilità e tecniche uniche durante i combattimenti. Con alberi delle abilità dei Daemon personalizzabili, meccaniche di gioco da GdR d’azione veloci ed emozionanti e una misteriosa storia ambientata in un mondo unico, ONINAKI inviterà i giocatori a partire all’avventura in un fantastico luogo in cui la morte è solo l’inizio.