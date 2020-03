AK Informatica e Logitech lanciano l’iniziativa AK Charity Challange

AK Informatica e Logitech hanno lanciato un’iniziativa benefica chiamata AK Charity Challange per aiutare e sostenere la lotta al Coronavirus o COVID-19, destinando i proventi all’ospedale ASST Papa Giovanni XXIII.

Questa iniziativa si svolge unendo in una competizione virtuale, in cui i piloti dovranno guidare più velocemente possibile e investire qualche euro che può fare la differenza per la lotta al virus. Per partecipare basta collegarsi al sito esport.akinformatica.it e seguire le istruzioni per partecipare, ma potete anche solo donare.

I piloti più veloci verranno premiati con moltissimi premi tra cui: un computer offerto da AK Informatica, un display Gaming Samsung, cuffie Pro X, G935, g502 wireless e tanti altri problemi Logitech G.