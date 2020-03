Una nuova stagione Just Dance 2020

Ubisoft annuncia il lancio di “Feel The Power”, la seconda stagione per Just Dance 2020, il nuovo episodio del più popolare franchise videoludico musicale di sempre. Con questo aggiornamento gratuito, i giocatori potranno scatenare tutti i loro poteri di ballo durante un Power Party e un Power Gala.

Il Power Party sarà disponibile dal 12 al 26 marzo. Offrirà un nuovo Torneo Boss Family e una nuova playlist, accessibile tramite Just Dance 2020, oltre a due nuovi brani: Holding Out For A Hero di Bonnie Tyler, disponibile gratuitamente in Just Dance 2020 per due settimane a partire dal 12 marzo. Never Gonna Give You Up di Rick Astley, un classico tra i più amati di sempre, che tornerà il 19 marzo tramite Just Dance 2020 con un abbonamento valido a Just Dance Unlimited o un periodo di prova attivo.

Il Power Gala sarà disponibile dal 23 aprile al 14 maggio, offrendo 6 nuovi brani accessibili tramite Just Dance 2020 con un abbonamento valido a Just Dance Unlimited o un periodo di prova attivo.

Un nuovo brano in esclusiva , Woman Like Me di Little Mix con Nicki Minaj

Troublemaker di Olly Murs con Flo Rida

di Olly Murs con Flo Rida Pump Up The Volume dei M|A|R|R|S

dei M|A|R|R|S + 1 brano tra i più amati di sempre

+ 2 nuovi brani inediti

Contemporaneamente al lancio della stagione “Feel The Power”, saranno disponibili alcuni eventi a tema supereroi in World Dancefloor, la modalità online di Just Dance. I giocatori potranno unirsi a ballerini di tutto il mondo per sconfiggere un nuovo Boss Family o partecipare a un torneo. Inoltre, potranno mostrare tutta la propria creatività e talento partecipando a un contest a tema sui social, che si svolgerà durate l’evento Gala.

Gli eventi sono disponibili per tutti i possessori di Just Dance 2020 per Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 e Stadia.