Un evento a tema Prince of Persia in For Honor

Ubisoft annuncia Blades of Persia, un evento di gioco cross-brand di For Honor a tema Prince of Persia, che sarà giocabile da oggi fino al 2 aprile. Blades of Persia trasformerà For Honor per tre settimane, offrendo una modalità di gioco a tempo limitato, una nuova missione per la modalità Arcade e una serie di nuovi oggetti ispirati a Prince of Persia, oltre a un pass evento gratuito disponibile per tutti i giocatori.

L’evento introduce anche una vasta gamma di oggetti di personalizzazione a tema. Come parte del pass evento gratuito, i giocatori potranno accedere a 30 tier di equipaggiamenti e bottini ispirati a Prince of Persia. Con i tier gratuiti, potranno ottenere un nuovo abito da battaglia, un Effetto di Sabbia, una cornice per l’emblema e 26 nuovi ornamenti, oltre a recuperi, acciaio e casse. Durante l’evento, i giocatori potranno acquisire i seguenti oggetti:

26 nuove armi depredabili sul campo di battaglia.

Due abiti illustri, Ratash e Sandwraith, che saranno disponibili nello store del gioco per 20.000 pezzi d’acciaio.

L’esecuzione del Principe, che sarà acquistabile nello store del gioco per 10.000 pezzi d’acciaio.

Con lo scorrere delle sabbie del tempo durante l’evento, il Principe abbraccerà le sue radici malvagie, trasformandosi nel Principe Oscuro e dando vita a una nuova modalità di gioco dal 19 marzo. Maggiori dettagli sulla modalità della seconda settimana saranno svelati il 19 marzo.