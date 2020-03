Last Oasis in Accesso Anticipato il 26 marzo

Oggi, lo sviluppatore Donkey Crew ha annunciato che il suo mmo survival di ispirazione nomade, Last Oasis, entrerà in Early Access su Steam giovedì 26 marzo. Last Oasis è ambientato in una Terra post-apocalittica migliaia di anni avanti nel futuro, dopo un cataclisma che ha fermato la rotazione del pianeta trasformando il nostro pianeta in due ambienti distinti. Rimane ora soltanto un lembo di terra abitabile, tra i ghiacci affilatissimi e l’arido deserto, sempre in movimento mentre il pianeta ruota attorno al sole. Per rimanere in vita, gli ultimi reduci dell’umanità hanno costruito una grande città di veglia chiamata Floatilla dalla quale devono inviare nomadi riluttanti nelle oasisi di passaggio in modo da raccogliere le risorse necessarie per mantenere la città in movimento, in vita. Molti di questi nomadi non tornano più morendo nel tentativo.

Last Oasis sarà pubblicato su Steam in Early Access il 26 marzo 2020. I giocatori possono mettere in whishlist (nella lista dei desideri) il gioco ora su Steam. Per tutti gli ultimi aggiornamenti sul team di sviluppo seguite @OasisNomad su Twitter. I nomadi appassionati possono anche tenere d’occhio l’hub ufficiale della community di Steam per ulteriori annunci e unirsi alla community di Last Oasis su Discord.