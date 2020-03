ONINAKI in arrivo in edizione fisica il 27 marzo

ONINAKI in arrivo in edizione fisica il 27 marzo

Square Enix Ltd. , ha oggi annunciato che ONINAKI, l’ultimo action RPG sviluppato dal talentuoso team di Tokyo RPG Factory, sarà disponibile in limited edition fisica per PlayStation 4 e Nintendo Switch, presso retailer selezionati il 27 marzo 2020.