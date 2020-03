Disponibile un nuovo trailer di Persona 5 Royal

Kock Media e Atlus hanno rilasciato oggi un nuovo trailer di Persona 5 Royal, titolo che arriverà in esclusiva per PlayStation 4 il 31 Marzo, 2020 con la Phantom Thieves Edition, la Launch Edition e speciali bundle digitali, sono aperti i pre-order. I pre-order digitali offriranno come bonus un tema di Persona 5 Royal e tutti I DLC di Persona 5.

Launch Edition

· Limited edition con confezione SteelBook®

· Tema dinamico PS4™

Oppure acquista i bundle digitali:

Persona 5 Royal Ultimate Edition

· Include il gioco e tutti i DLC più 6 pack di costumi aggiuntivi

Persona 5 Royal Deluxe Edition

· Include il gioco e “Persona 5 Royal Kasumi Costume Bundle”

I DLC sono acquistabili separatamente.

Kasumi Costume Bundle

Battle Bundle

Persona Bundle

DLC Bundle