Mortal Kombat 11 festeggia San Patrizio: ecco l’evento gratuito!

Dal 15 al 19 Marzo Mortal Kombat 11 celebra San Patrizio! Tutto sull’evento dedicato.

Warner Bros e NetherRealm Studios hanno deciso di celebrare per bene la festa di San Patrizio, con un evento gratuito per Mortal Kombat 11 che sarà disponibile dal 15 al 19 Marzo.

Questo consisterà in un nuovo aggiornamento, completamente gratuito, della modalità Torri del Tempo e includerà modificatori in tema San Patrizio sotto forma di folletti che girovagano in giro o sulle nuvole, quadrifogli, una pentola d’oro e fiaschette di Bo’ Rai Cho. Non mancheranno, però, nemmeno le ricompense in termini di skin per i personaggi e alcune interessanti nuove provocazioni per alcuni combattenti.

Non resta dunque che tuffarsi nella festa irlandese più famosa di sempre e lasciarsi trasportare dall’evento a tema che permetterà di arricchire le vostre collezioni e che vi garantirà ore ed ore di divertimento.